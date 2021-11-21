Son depremler tablosu 21 Kasım Pazar günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Düzce, Konya ve Erzurum'da meydana gelen depremlerin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 21 Kasım depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.21 12:28:21 36.8530 28.0073 65.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 12:20:53 40.7440 31.5032 4.7 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel 2021.11.21 11:56:31 36.9603 27.3953 10.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 11:43:10 37.6040 29.1902 2.9 -.- 1.6 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2021.11.21 10:52:54 40.6902 36.8018 5.6 -.- 1.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2021.11.21 10:44:22 37.5025 35.5503 4.9 -.- 1.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.21 10:27:49 37.4582 35.5222 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.11.21 09:24:29 37.0510 28.3972 0.0 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.21 08:57:08 38.4532 38.7495 5.0 -.- 1.8 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.21 08:33:40 38.8495 43.4610 6.4 -.- 2.7 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2021.11.21 08:27:24 37.9150 27.1375 5.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.21 08:15:53 36.3967 27.1482 8.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 08:00:56 36.8280 28.2367 10.2 -.- 1.9 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.11.21 07:37:09 36.5072 27.1313 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 07:25:22 40.6992 29.7265 13.5 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI) İlksel 2021.11.21 06:48:17 41.3853 44.1837 2.2 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel 2021.11.21 05:59:33 39.6982 28.4353 4.9 -.- 2.5 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.21 05:56:00 36.4233 29.4363 11.4 -.- 1.3 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.21 04:11:35 38.4038 26.8715 7.3 -.- 1.7 -.- GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel 2021.11.21 04:06:05 40.5007 42.3213 14.9 -.- 1.4 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2021.11.21 04:04:30 36.5298 27.1012 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 03:45:08 35.8278 30.0533 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.21 03:21:41 40.6387 36.8180 4.1 -.- 2.1 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2021.11.21 03:03:22 36.6733 23.0462 9.1 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.11.21 03:01:45 36.5640 31.7395 1.2 -.- 2.5 -.- YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 02:31:33 39.8000 41.8448 6.1 -.- 2.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.21 02:07:47 39.8448 41.8700 8.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.21 01:24:09 39.7830 41.8228 12.6 -.- 0.9 -.- DUATEPE-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.21 00:56:43 40.9205 41.9263 4.9 -.- 2.7 -.- GUNYAYLA-YUSUFELI (ARTVIN) İlksel 2021.11.20 22:28:13 38.8942 43.4577 1.3 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel 2021.11.20 22:27:06 40.6863 36.0960 11.0 -.- 1.8 -.- OZBARAKLI-TASOVA (AMASYA) İlksel 2021.11.20 20:54:40 38.8515 43.5655 5.0 -.- 3.3 3.3 AKCIFT-(VAN) İlksel 2021.11.20 20:30:06 37.5097 35.5555 8.7 -.- 1.5 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel