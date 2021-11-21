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Deprem mi oldu? SON DAKİKA deprem listesi 21 Kasım - Kandilli

Son depremler... Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son günlerde Düze, Konya, Malatya ve Erzurum'da meydana gelen depremlerin ardından hissedilen her sarsıntı sonrasında gözler hemen her sarsıntı sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 21 Kasım tablosu...

21.11.2021 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? SON DAKİKA deprem listesi 21 Kasım - Kandilli

Son depremler tablosu 21 Kasım Pazar günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Düzce, Konya ve Erzurum'da meydana gelen depremlerin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 21 Kasım depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 KASIM 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.21 12:28:21  36.8530   28.0073       65.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 12:20:53  40.7440   31.5032        4.7      -.-  1.7  -.-   YUMRUKAYA-(BOLU)                                  İlksel
2021.11.21 11:56:31  36.9603   27.3953       10.3      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 11:43:10  37.6040   29.1902        2.9      -.-  1.6  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.11.21 10:52:54  40.6902   36.8018        5.6      -.-  1.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 10:44:22  37.5025   35.5503        4.9      -.-  1.3  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 10:27:49  37.4582   35.5222        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANALANI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 09:24:29  37.0510   28.3972        0.0      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.21 08:57:08  38.4532   38.7495        5.0      -.-  1.8  -.-   PINARLI-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2021.11.21 08:33:40  38.8495   43.4610        6.4      -.-  2.7  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2021.11.21 08:27:24  37.9150   27.1375        5.4      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 08:15:53  36.3967   27.1482        8.5      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 08:00:56  36.8280   28.2367       10.2      -.-  1.9  -.-   ICMELER-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2021.11.21 07:37:09  36.5072   27.1313        5.0      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 07:25:22  40.6992   29.7265       13.5      -.-  1.8  -.-   OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI)                     İlksel
2021.11.21 06:48:17  41.3853   44.1837        2.2      -.-  2.6  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.11.21 05:59:33  39.6982   28.4353        4.9      -.-  2.5  -.-   ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2021.11.21 05:56:00  36.4233   29.4363       11.4      -.-  1.3  -.-   YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)                        İlksel
2021.11.21 04:11:35  38.4038   26.8715        7.3      -.-  1.7  -.-   GUZELBAHCE (IZMIR)                                İlksel
2021.11.21 04:06:05  40.5007   42.3213       14.9      -.-  1.4  -.-   GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel
2021.11.21 04:04:30  36.5298   27.1012        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 03:45:08  35.8278   30.0533        5.0      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.21 03:21:41  40.6387   36.8180        4.1      -.-  2.1  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel
2021.11.21 03:03:22  36.6733   23.0462        9.1      -.-  3.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.11.21 03:01:45  36.5640   31.7395        1.2      -.-  2.5  -.-   YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               İlksel
2021.11.21 02:31:33  39.8000   41.8448        6.1      -.-  2.0  -.-   YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)                         İlksel
2021.11.21 02:07:47  39.8448   41.8700        8.0      -.-  1.3  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel
2021.11.21 01:24:09  39.7830   41.8228       12.6      -.-  0.9  -.-   DUATEPE-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel
2021.11.21 00:56:43  40.9205   41.9263        4.9      -.-  2.7  -.-   GUNYAYLA-YUSUFELI (ARTVIN)                        İlksel
2021.11.20 22:28:13  38.8942   43.4577        1.3      -.-  1.2  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2021.11.20 22:27:06  40.6863   36.0960       11.0      -.-  1.8  -.-   OZBARAKLI-TASOVA (AMASYA)                         İlksel
2021.11.20 20:54:40  38.8515   43.5655        5.0      -.-  3.3  3.3   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2021.11.20 20:30:06  37.5097   35.5555        8.7      -.-  1.5  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

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