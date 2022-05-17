Deprem mi oldu, nerede? Son dakika deprem listesi: 17 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler listesi sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre son olarak 06:31 ve 06:46'da Denizli'de 1.7 ve 2.0 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. İşte 17 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası...

17 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

17 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.17 10:44:03 37.6393 29.1223 0.0 -.- 1.6 -.- PINARLIK-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2022.05.17 09:38:47 36.8695 27.5260 5.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.17 09:34:44 39.4217 27.9045 15.5 -.- 1.1 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel

2022.05.17 07:02:53 38.6900 32.7602 6.8 -.- 1.3 -.- INSUYU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2022.05.17 06:46:33 37.1673 28.9187 7.9 -.- 2.0 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2022.05.17 06:31:27 37.1955 28.9223 4.2 -.- 1.5 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2022.05.17 06:04:27 40.5198 30.7498 8.5 -.- 2.3 -.- YORUKYERI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.05.17 05:48:06 37.0718 28.3805 6.5 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.17 05:02:25 39.0518 25.9297 6.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.17 04:18:44 37.1085 28.6953 7.8 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.17 03:40:21 40.7742 31.5200 2.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.05.17 02:36:17 35.7460 26.9547 8.6 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel

2022.05.17 02:08:59 40.8098 31.5178 9.4 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.05.17 01:16:24 40.5615 41.9823 14.9 -.- 2.2 -.- SENDURAK-OLTU (ERZURUM) İlksel

2022.05.17 00:52:18 40.4767 32.9880 5.5 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.05.17 00:47:50 38.3547 26.6623 11.3 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.17 00:13:33 38.6272 29.7822 6.3 -.- 1.7 -.- ULUPINAR-BANAZ (USAK) İlksel