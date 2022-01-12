12 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı.

AFAD SON DEPREMLER - 12 OCAK 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre son olarak Sivas Kangal'da 1.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 12 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.12 09:18:20 36.8372 27.9977 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 08:46:10 36.8448 28.0820 14.2 -.- 1.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.01.12 08:33:02 36.8803 28.0713 4.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 07:51:26 36.8967 28.0328 13.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 07:28:24 35.2348 26.8998 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 07:27:24 36.8398 28.0293 4.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 07:05:46 36.8063 28.0275 9.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 06:59:15 36.8005 28.0090 5.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 06:56:43 37.0650 28.3913 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.12 06:40:09 36.8433 28.0573 13.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 06:28:04 36.8608 28.0438 4.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 06:21:46 36.8180 28.0400 11.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 06:11:58 36.8513 28.0535 1.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 06:01:46 36.8425 28.0177 10.1 -.- 3.0 2.7 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 05:34:23 36.8270 28.0338 13.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 05:23:18 36.8528 28.0628 12.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 05:19:35 36.8458 28.0535 13.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 04:38:14 37.0413 28.4985 10.9 -.- 1.8 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.12 04:36:33 36.8470 28.0557 4.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 04:32:22 36.8363 28.0410 15.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 03:57:49 37.1235 29.6605 5.0 -.- 3.0 -.- UYLUPINAR-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2022.01.12 02:29:03 36.9865 27.6908 19.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 02:13:07 36.8583 27.6103 25.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 01:45:59 37.8175 27.7932 22.3 -.- 1.3 -.- KADIKOY-(AYDIN) İlksel

2022.01.12 01:11:56 39.6978 39.8200 7.8 -.- 2.1 -.- KUREYSLI SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel

2022.01.12 00:57:50 38.7377 40.0373 16.2 -.- 1.7 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.01.12 00:56:15 38.7505 40.0045 5.0 -.- 2.1 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.01.12 00:34:42 38.7167 39.9702 5.0 -.- 4.0 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.01.12 00:29:47 34.1130 25.6115 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.12 00:10:05 38.4683 31.8993 5.3 -.- 1.6 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel