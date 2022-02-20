Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 20 Şubat Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 20 ŞUBAT 2022
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 ŞUBAT 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.20 09:26:22 38.4617 39.3142 11.6 -.- 3.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2022.02.20 09:26:22)
2022.02.20 09:01:57 36.3723 29.2325 5.0 -.- 2.3 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.02.20 08:50:00 38.6472 43.1540 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.02.20 08:09:20 40.7930 32.9617 1.1 -.- 2.0 -.- KARAMUSTAFA-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.02.20 07:56:48 39.9915 24.3492 13.4 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.02.20 07:22:02 35.2325 26.5068 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 04:21:21 36.9517 28.2870 5.0 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.20 04:18:20 37.9268 26.9627 3.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.20 03:41:59 38.9825 26.0775 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.20 03:32:28 39.5432 39.5720 5.0 -.- 1.6 -.- KILICKAYA-(ERZINCAN) İlksel
2022.02.20 03:25:26 37.8557 26.8820 3.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.20 03:24:09 37.8282 26.9240 8.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.20 03:12:05 36.9510 28.2995 5.0 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.20 02:50:17 37.2485 26.8982 4.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 02:46:50 39.8120 23.9662 18.1 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel
2022.02.20 02:46:23 37.9167 29.1557 13.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel
2022.02.20 02:43:08 40.7965 31.5332 16.4 -.- 1.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.02.20 02:39:09 38.6870 26.1330 5.0 -.- 2.3 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.20 02:17:20 40.1650 31.6940 8.9 -.- 2.0 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.02.20 02:10:54 35.2602 25.2203 12.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 01:23:10 35.1473 25.2062 5.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 00:40:46 37.4082 29.4365 3.1 -.- 1.5 1.6 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.02.20 00:00:18 40.2138 32.4148 5.0 -.- 2.3 -.- ORENCIK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!