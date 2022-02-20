Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 20 Şubat Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 20 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.20 09:26:22 38.4617 39.3142 11.6 -.- 3.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2022.02.20 09:26:22)

2022.02.20 09:01:57 36.3723 29.2325 5.0 -.- 2.3 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.02.20 08:50:00 38.6472 43.1540 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2022.02.20 08:09:20 40.7930 32.9617 1.1 -.- 2.0 -.- KARAMUSTAFA-CERKES (CANKIRI) İlksel

2022.02.20 07:56:48 39.9915 24.3492 13.4 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.02.20 07:22:02 35.2325 26.5068 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.20 04:21:21 36.9517 28.2870 5.0 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.20 04:18:20 37.9268 26.9627 3.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.20 03:41:59 38.9825 26.0775 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.20 03:32:28 39.5432 39.5720 5.0 -.- 1.6 -.- KILICKAYA-(ERZINCAN) İlksel

2022.02.20 03:25:26 37.8557 26.8820 3.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.20 03:24:09 37.8282 26.9240 8.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.20 03:12:05 36.9510 28.2995 5.0 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.20 02:50:17 37.2485 26.8982 4.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.02.20 02:46:50 39.8120 23.9662 18.1 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel

2022.02.20 02:46:23 37.9167 29.1557 13.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel

2022.02.20 02:43:08 40.7965 31.5332 16.4 -.- 1.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.02.20 02:39:09 38.6870 26.1330 5.0 -.- 2.3 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.20 02:17:20 40.1650 31.6940 8.9 -.- 2.0 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.02.20 02:10:54 35.2602 25.2203 12.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.20 01:23:10 35.1473 25.2062 5.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.20 00:40:46 37.4082 29.4365 3.1 -.- 1.5 1.6 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.02.20 00:00:18 40.2138 32.4148 5.0 -.- 2.3 -.- ORENCIK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel