AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel yayınlanan raporlara göre Ağrı bölgesinde sabah 06:22 saatlerinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege denizinde, Muğla Datça’da 2.6 büyüklüğünde yine 05:06 saatlerinde deprem meydana geldi.

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