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Deprem mi oldu? Son dakika: AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi: 25 Kasım nerede deprem oldu?

Son iki haftadır peş peşe gerçekleşen Malatya, Düzce ve Erzurum depremleri sonrası vatandaşlar AFAD, KANDİLLİ son depremler listesini araştırıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Sorularının yanıtı merak konusu. Bugün meydana gelen son dakika deprem haberleri neler? İşte 25 Kasım 2021 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

25.11.2021 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? Son dakika: AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi: 25 Kasım nerede deprem oldu?

Son haftalarda Malatya, Konya, Erzurum ve Düzce'de yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin her bölgesinde son depremler araştırmaları arttı. 25 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 25 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Şanlıurfa Hilvan'da 23/11/2021 - 09:56:46'da meydana gelen 1.6 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 KASIM

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.25 07:58:07 37.8137 27.1422 5.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 07:51:31 37.8223 27.1420 6.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 05:54:14 37.8948 27.1387 7.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 05:50:25 37.1812 28.6992 7.6 -.- 2.7 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.25 05:45:35 37.9042 27.1125 8.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 05:23:27 37.9220 27.1500 4.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 04:02:23 38.3978 38.7222 5.0 -.- 2.2 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.25 03:23:26 37.8455 27.0068 1.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 03:04:31 37.0523 28.4587 4.1 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.25 01:42:24 37.8622 27.0817 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 01:23:43 36.9357 28.0188 1.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.25 01:00:17 40.8547 31.9943 12.7 -.- 2.1 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.11.25 00:58:57 38.4322 38.7623 5.0 -.- 1.4 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.25 00:55:56 37.9133 27.1263 4.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 00:30:12 37.8862 26.9943 8.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 00:28:22 38.7125 43.1497 2.3 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2021.11.25 00:10:06 36.1023 29.1813 12.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.25 00:05:36 40.7777 31.5003 11.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.11.25 00:04:04 37.3700 34.9810 5.9 -.- 1.0 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel
2021.11.25 00:02:27 37.4425 35.1200 8.2 -.- 1.0 -.- CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel

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