AFAD ve Kandilli son depremler 17 Ağustos listesi geçtiğimiz akşam Adana Aladağ'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca "Nerede deprem oldu?" sorusunun cevabı da merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 17 Ağustos listesi...