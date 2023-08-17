17 Ağustos deprem tablosu: Adana depremli sonrası gözler Kandilli ve AFAD'da!
Adana'da geçtiğim,z akşam saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ise gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. 17 Ağustos saat 09.00'da AFAD ve Kandilli tarafından yurt genelinde 3.0 ve üzerinde deprem kaydedilmedi. Peki, nerede ne zaman deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD 17 Ağustos son depremler listesi...
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AFAD ve Kandilli son depremler 17 Ağustos listesi geçtiğimiz akşam Adana Aladağ'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca "Nerede deprem oldu?" sorusunun cevabı da merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 17 Ağustos listesi...
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ADANA'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre dün akşam saat 17.36'da Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesi merkezli 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevredeki Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Kayseri gibi illerden de hissedildi.
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GÖRÜR: STRES ALANLARINDA DEĞİŞİM VAR!
Doğu Anadolu Fay Hattı sınırında bulunan Adana'da oluşan fay hareketliliği sonrası Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikakt çeken bir değerlendirme gerldi. Görür, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından bölgedeki fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim yaşandığını ifade etti.
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