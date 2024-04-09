KAHRAMANMARAŞ'TE PEŞ PEŞE DEPREMLER!

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Kahramanmaraş'ta bir saat içerisinde peş peşe 4 dört tane deprem hissedildi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 07:58'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.01 KM olarak kaydedildi.