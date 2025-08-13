Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? 13 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? 13 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Ülkemizde yaşanan son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Büyük küçük farketmeksizin tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Balıkesir'de deprem meydana geldi. İşte, 13 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında detaylar

        Giriş: 13.08.2025 - 07:41 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:32
        • 1

          Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, en son Balıkesir Sındırgı’da deprem oldu. İşte, 13 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        • 2

          BALIKESİR SALLANDI

          Büyüklük:4.0 (Mw)

          Yer:Sındırgı (Balıkesir)

          Tarih:2025-08-13

          Saat:11:11:37 TSİ

          Enlem:39.19722 N

          Boylam:28.15972 E

          Derinlik:8.4 km

          AFAD verilerine göre en son saat 11.11de Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.4 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

