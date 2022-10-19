Yaşanan son dakika depremler araştırılıyor. Türkiye'de meydana gelen son depremler verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Son depremler güncel verileri haberimizde derledik. İşte 19 Ekim Cumartesi son depremler listesi...

19 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

19 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.10.19 07:08:36 40.1778 31.7387 5.4 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.10.19 06:54:39 36.7607 28.2285 47.3 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.10.19 05:50:49 37.3372 36.2593 5.0 -.- 1.5 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.19 05:08:47 38.1347 32.0667 2.4 -.- 1.5 -.- BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.10.19 04:23:56 40.8245 31.3478 14.3 -.- 1.7 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2022.10.19 03:43:11 39.3715 40.6475 6.4 -.- 2.2 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.10.19 03:30:12 39.3758 40.6533 3.8 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.10.19 02:34:40 37.6995 28.0345 11.0 -.- 2.0 -.- KIZILGUNEY-CINE (AYDIN) İlksel

2022.10.19 02:13:01 39.5697 27.3603 8.1 -.- 2.5 -.- BOZOREN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2022.10.19 01:01:26 36.6368 28.8060 5.0 -.- 1.4 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.10.19 00:59:35 37.9140 27.1988 5.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel