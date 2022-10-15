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Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 15 Ekim Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haritası

Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar son dakika deprem haberlerini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak duyuruyor. 15 Ekim Cumartesi günü meydana gelen depremleri haberimizde bir araya getirdik. İşte son depremler tablosu...

15.10.2022 - 08:59 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 15 Ekim Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesi günün araştırılan konularından biri konumunda yer alıyor. Türkiye genelinde meydana gelen son depremler araştırması yapılıyor. İşte 15 Ekim Cumartesi son depremler listesi...

15 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

15 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.10.15 07:56:50 38.9375 27.8867 5.2 -.- 1.8 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.10.15 07:45:18 35.5813 27.5847 11.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.15 07:12:51 39.3595 33.1792 5.3 -.- 1.5 -.- SUYUGUZEL-BALA (ANKARA) İlksel
2022.10.15 06:49:47 36.9443 27.8695 17.4 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.15 05:55:14 40.8133 42.7483 7.6 -.- 1.9 -.- DURUCASU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.15 05:25:19 38.8230 43.6065 8.1 -.- 1.1 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.10.15 05:23:40 40.1315 27.2957 11.4 -.- 1.6 -.- SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.10.15 05:20:41 40.5252 36.6442 5.0 -.- 1.3 -.- MUSULLU-(TOKAT) İlksel
2022.10.15 04:53:15 37.0900 36.1678 8.8 -.- 1.7 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2022.10.15 04:38:34 37.1543 36.2220 14.1 -.- 1.4 -.- SARPINAGZI-(OSMANIYE) İlksel
2022.10.15 04:38:31 39.1270 33.9285 5.4 -.- 1.6 -.- SIDIKLIKUCUKBOGAZ-(KIRSEHIR) İlksel
2022.10.15 03:40:31 37.9042 27.0902 4.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.15 03:38:52 39.1183 33.8328 5.5 -.- 1.7 -.- UZUNALIUSAGI-(KIRSEHIR) İlksel
2022.10.15 01:31:16 40.8663 42.7957 5.2 -.- 1.9 -.- YAGMUROGLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.15 01:27:36 36.9440 27.7533 20.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.15 01:16:25 37.1522 27.9637 4.5 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.10.15 00:46:50 36.9830 27.6468 13.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.15 00:11:23 36.9173 27.6463 17.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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