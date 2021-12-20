Deprem mi oldu, nerede? Son depremler 20 Aralık AFAD-Kandilli

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 20 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 20 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:50'de Aydın Germencik'te 1.4 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.20 09:20:34 38.3467 38.7582 5.0 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.12.20 08:50:19 37.8595 27.6727 5.3 -.- 1.5 -.- SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2021.12.20 08:35:00 35.2077 25.2660 9.2 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 07:05:01 37.8870 27.6965 7.6 -.- 1.7 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2021.12.20 06:46:18 37.0632 28.4113 3.1 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.20 06:30:56 37.8705 32.0793 5.1 -.- 1.3 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.12.20 06:29:59 38.0432 38.1425 2.3 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2021.12.20 06:04:49 40.4448 29.2170 7.5 -.- 1.4 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.12.20 05:59:29 40.1577 31.7620 8.8 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.20 05:00:59 40.4435 29.2028 6.8 -.- 1.3 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.12.20 04:40:03 35.2240 25.3042 9.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 02:45:17 37.8457 26.3270 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 02:17:09 37.8100 26.3425 2.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 02:12:57 37.8305 26.3435 8.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 02:07:46 37.8487 26.3970 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 01:33:00 34.9310 33.9683 27.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.20 00:05:38 37.8405 26.5422 8.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel