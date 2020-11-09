İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki büyük deprem sonrası bölgede şiddetli artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Gerek Ege, gerekse yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri bir araya getiriyoruz. İşte 9 Kasım Pazartesi son dakika depremleri listesi...

IĞDIR'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15:31'de Iğdır'da 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi...