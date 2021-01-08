Son dakika deprem haberleri 8 Ocak Cuma günü özellikle Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 8 Ocak Cuma Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU