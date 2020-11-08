Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Kasım Kandilli - AFAD son depremler listesi

Türkiye deprem haberleriyle sarsılıyor. Son depremler günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız son dakika depremlerine ilişkin aramalar yapıyor. Son olarak 10:02'de Kuşadası Aydın merkezli yaşanan 2.8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 8 Kasım Kandilli - AFAD son depremler listesi

08.11.2020 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Kasım Kandilli - AFAD son depremler listesi

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. İzmir depremi büyük yıkıma neden olurken, can kayıplarına da sebebiyet verdi. Depremin etkisi hala geçmezken artçılar etkisini hala hissettiriyor. "Kandilli Rasathanesi son depremler" ve "AFAD son depremler" gibi kelimeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 8 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 8 KASIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.05'te Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yer: Antalya... Bir fotoğraf uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Yer: Antalya... Bir fotoğraf uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Süper lüks villaları satın aldı... Fiyatları dudak uçuklattı
Süper lüks villaları satın aldı... Fiyatları dudak uçuklattı
'Güvenilir değil' dedi ve uyardı
'Güvenilir değil' dedi ve uyardı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti!
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti!
Korkutan deprem açıklaması! 15 baraja dikkat!
Korkutan deprem açıklaması! 15 baraja dikkat!
Son depremler (AFAD ve Kandilli)
Son depremler (AFAD ve Kandilli)
Depremde erken uyarı sistemi
Depremde erken uyarı sistemi
Deprem fırsatçıları!
Deprem fırsatçıları!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X