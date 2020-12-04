Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

Yurt genelinde son dakika depremleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak gün içinde İzmir'de yaşanan deprem günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri oldu. Peki bugün en son nerede deprem oldu? İşte 4 Aralık AFAD - Kandilli son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 12:34 sularında merkez üssü Sisam Adası olan ve İzmir'de de ciddi şekilde hissedilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 4 ARALIK 2020