Son dakika deprem haberleri 20 Aralık Pazar günü özellikle Muğla'da meydana gelen depremler sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 20 Aralık Aralık Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU