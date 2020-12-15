Yurt genelinde son dakika depremleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak gün içinde Van'da yaşanan deprem günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri oldu. Peki bugün en son nerede deprem oldu? İşte 15 Aralık AFAD - Kandilli son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 00:58 sularında Van'ın Ernişler ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 ARALIK 2020