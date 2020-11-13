Son zamanlarda deprem haberlerinin yeniden artış gösterdiği yurdumuzda, son dakika depremlerine ilişkin aramalar sürekli devam ediyor. Vatandaşlarımız, yaşadıkları bölgelerde hissettikleri sarsıntılar sonrası deprem mi oldu aramaları yapıyor. İşte 13 Kasım itibariyle Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 KASIM 2020