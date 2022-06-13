Son dakika: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 13 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel şekilde yayınlanıyor. Son günlerde yaşanan depremlerin ardından "Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Soruları yanıtını arıyor. İşte, 13 Haziran 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

13 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

13 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.13 06:29:29 36.8440 26.6843 154.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.13 05:43:49 38.5973 30.8652 8.7 -.- 1.7 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.06.13 05:40:20 38.5850 30.8758 14.1 -.- 1.3 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.06.13 05:30:37 38.3650 28.1005 10.2 -.- 1.9 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2022.06.13 04:59:19 41.6412 32.6575 11.3 -.- 1.8 -.- ABDURRAHMAN-ULUS (BARTIN) İlksel

2022.06.13 04:53:49 39.4955 25.7268 7.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.13 03:47:02 38.8190 43.5168 16.5 -.- 1.6 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2022.06.13 03:30:39 38.8508 43.5552 1.0 -.- 2.1 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2022.06.13 02:09:18 38.8277 43.4220 7.4 -.- 2.2 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel

2022.06.13 01:34:56 38.8248 43.4568 16.1 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel

2022.06.13 01:29:54 38.8562 43.5415 5.0 -.- 2.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2022.06.13 00:56:15 38.7668 43.5155 5.0 -.- 3.4 3.6 MEYDANCIK-(VAN) İlksel

2022.06.13 00:29:39 36.5672 33.8255 12.9 -.- 1.3 -.- KEPEZ-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.06.13 00:18:43 38.7787 43.5987 5.0 -.- 2.4 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel

2022.06.13 00:05:50 38.8480 43.6283 5.0 -.- 2.6 -.- KELLE-(VAN) İlksel