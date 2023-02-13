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Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem bölgesinde artçılar sürüyor! Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremin ardından, deprem bölgesinden artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel verilerle kendi sitesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor. İşte 13 Şubat 2023 Pazartesi son dakika deprem listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü...

Giriş: 13.02.2023 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından, bölgede artçı depremler etkili olmaya devam ediyor. 10 ilde etkili olan ve milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinde can kayıpları ve yaralı sayısı yetkililer tarafından açıklanmaya devam ediyor. Peki, "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" İşte 13 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bin 643'e yükseldiğini açıkladı.

  • DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    AFAD, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI!

    13 Şubat Pazartesi günü saat 04:12'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

  • 13 ŞUBAT DEPREM BÖLGESİNDE PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTILAR

    Saat 04:12 Kahramanmaraş Göksun - 3.7

    Saat 02:45 Malatya Doğanşehir - 3.1

    Saat 01:32 Kahramanmaraş Pazarcık - 3.1

    Saat 01:08 Malatya Doğanşehir -  3.2

    Saat 00:59 Kahramanmaraş Nurhak -  3.7

    Saat 00:38 Kahramanmaraş Afsin - 3.2

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 13 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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