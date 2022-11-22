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Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Kasım Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ege sarsıntıları sonrasında son dakika depremler listesi yeniden gündeme geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri...

Giriş: 22.11.2022 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Kasım Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Yaşanan depremler sarsıntı hisseden veya deprem endişesi yaşayan vatandaşların gündeminde yer alırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye depremlerini canlı veriler ile yayınlıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...

22 KASIM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.11.22 07:22:46 35.2548 23.1080 20.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.22 05:49:10 37.8143 29.2820 15.6 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.11.22 05:26:33 38.4367 45.1693 6.8 -.- 2.8 -.- IRAN İlksel
2022.11.22 05:14:19 36.9482 36.0138 15.3 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2022.11.22 05:11:03 39.5828 26.0042 6.6 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.22 04:58:29 39.2762 40.3263 21.7 -.- 1.6 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2022.11.22 04:12:17 38.7168 42.5382 8.3 -.- 1.6 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.22 01:27:42 39.0030 27.9188 7.3 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.22 00:54:52 38.2555 38.7693 2.8 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.11.22 00:54:41 40.4588 27.8012 7.5 -.- 2.1 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2022.11.22 00:16:41 37.7622 26.8393 5.3 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.22 00:01:05 38.7337 42.6483 8.1 -.- 1.9 -.- BAHCEDERE-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

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