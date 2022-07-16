Deprem endişesi yaşayan kişiler veya sarsıntı hissedenler tarafından son dakika depremler listesi sorgulamaları hız kazandı. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de yaşanan depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi tarafından canlı şekilde paylaşılıyor. İşte 16 Temmuz Cumartesi son depremler listesi...

16 TEMMUZ 2022 AFAD SON DEPREMLER

16 TEMMUZ 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.07.16 08:21:20 37.1027 28.4460 1.7 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.07.16 08:09:44 37.1085 28.0905 9.1 -.- 1.5 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel

2022.07.16 07:46:39 35.4322 25.3347 12.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.16 07:02:12 35.2808 25.3463 8.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.16 06:49:42 37.8895 30.2022 7.2 -.- 2.3 -.- YENITEPE-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel

2022.07.16 06:21:26 39.4297 25.6297 7.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.07.16 06:15:24 35.0647 25.2438 8.3 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.16 05:41:47 36.9345 28.1998 4.9 -.- 0.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.07.16 05:13:08 41.1370 43.9168 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.07.16 04:32:13 36.9400 28.2645 5.0 -.- 0.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) REVIZE01 (2022.07.16 04:32:13)

2022.07.16 04:18:58 37.8023 27.4480 4.8 -.- 1.2 -.- SAZLI-SOKE (AYDIN) İlksel

2022.07.16 04:13:21 38.2697 28.3762 5.3 -.- 1.4 -.- KESTANEDERESI-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2022.07.16 03:36:45 36.9372 28.2500 5.0 -.- 0.7 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.07.16 03:36:22 39.4352 23.5003 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.07.16 03:34:53 36.9187 28.1422 16.0 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.07.16 03:27:34 39.5605 44.0460 19.3 -.- 2.0 -.- YANOBA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.07.16 03:25:08 37.4923 37.1350 8.3 -.- 1.0 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.16 03:19:22 39.3150 44.3378 2.4 -.- 2.0 -.- BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.07.16 03:06:36 36.5737 31.4502 91.9 -.- 2.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.16 02:47:05 37.8463 32.0063 4.1 -.- 1.4 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel

2022.07.16 02:43:16 36.9005 23.2368 3.6 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.07.16 02:08:11 39.5682 26.1078 7.1 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.07.16 02:06:00 35.5518 25.3788 7.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.16 01:48:19 35.2197 25.3100 5.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.16 01:43:12 35.3952 25.3752 12.2 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.16 01:42:20 35.2812 25.3323 5.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.16 01:32:08 36.9392 28.2217 5.0 -.- 1.1 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.07.16 00:45:04 37.3752 37.1120 8.2 -.- 1.7 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.16 00:39:07 38.5203 39.4363 5.0 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel