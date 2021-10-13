Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 13 Ekim Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 13 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Aydın Germencik'te 3.3 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.13 09:49:29 37.9483 27.6760 1.9 -.- 3.2 3.3 CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.10.13 07:29:26 37.8793 26.4127 7.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.10.13 07:09:03 35.1640 25.1885 15.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 07:06:38 36.5065 27.1737 10.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 06:44:42 38.3818 27.6687 5.4 -.- 1.7 -.- OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2021.10.13 05:25:12 35.3217 25.3433 6.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 05:17:49 38.8295 27.6117 6.1 -.- 3.0 3.0 GOZLET-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2021.10.13 05:13:26 35.2920 25.3067 5.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 04:48:04 35.1507 25.2137 12.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 03:40:39 36.4878 27.1605 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 03:01:59 37.8795 26.7640 14.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.10.13 02:04:44 40.8068 27.7512 9.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.10.13 02:03:53 40.7465 32.8745 5.0 -.- 2.3 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.10.13 01:54:57 35.3543 26.3240 1.8 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 01:48:23 36.2448 27.0068 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.13 01:36:45 35.2750 26.3678 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 01:33:52 35.1210 25.2563 8.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.13 00:27:05 36.9537 28.7427 7.0 -.- 1.1 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel