AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 7 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD SON DEPREMLER - 7 MART
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem Niğde Çamardı'da meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 MART
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.07 08:02:26 37.7707 35.0555 27.9 -.- 1.1 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2022.03.07 07:04:22 37.8072 35.7325 6.2 -.- 1.2 -.- KALEYUZU-FEKE (ADANA) İlksel
2022.03.07 06:53:16 40.6025 27.5015 17.8 -.- 2.0 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.03.07 06:30:13 35.6800 25.6833 20.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.07 06:29:25 37.0775 28.3225 18.5 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.07 05:42:34 38.3590 25.8610 15.9 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.07 05:40:38 39.7682 43.5815 5.2 -.- 1.8 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.03.07 05:15:56 40.2750 43.2663 12.5 -.- 1.8 -.- GUNINDIYAYLASI-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2022.03.07 05:06:26 36.9520 27.7660 2.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.07 04:59:08 35.1712 26.9318 82.7 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.07 04:43:46 37.7700 35.0658 21.4 -.- 1.4 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2022.03.07 04:34:10 40.7883 29.0183 9.7 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.07 04:07:32 38.6772 43.1955 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.03.07 03:45:27 37.1653 30.5165 5.0 -.- 2.0 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.03.07 01:30:56 39.1583 28.2928 13.1 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.07 01:17:50 39.1267 28.2990 10.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.07 01:17:29 35.3490 23.6790 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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