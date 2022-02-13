Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 13 Şubat Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 13 ŞUBAT 2022
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ -13 ŞUBAT 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.13 10:34:00 37.9402 27.1112 2.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.13 08:56:42 36.9453 27.6340 2.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.13 08:18:25 38.7350 43.4073 9.4 -.- 1.5 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel
2022.02.13 07:56:02 37.0865 28.3828 5.3 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.13 06:31:22 38.8930 43.4313 12.1 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2022.02.13 06:22:17 36.4690 28.6270 16.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.13 06:07:50 37.8827 26.9317 8.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.13 05:44:21 38.8418 43.4320 12.8 -.- 1.4 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2022.02.13 05:07:58 36.0797 29.7402 1.5 -.- 1.1 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.02.13 04:42:25 37.9162 26.7097 11.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.02.13 04:03:24 34.7678 24.9138 16.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.13 03:58:18 36.5870 31.4777 100.7 -.- 2.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.13 03:11:10 37.1157 28.3552 15.2 -.- 1.1 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2022.02.13 02:35:35 39.6650 32.3662 11.3 -.- 1.5 -.- OLUKPINAR-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.02.13 02:27:46 38.7498 43.4762 5.0 -.- 2.3 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.02.13 02:20:27 42.2337 23.5877 9.5 -.- 3.3 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.02.13 00:58:39 34.8972 24.2352 17.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.13 00:57:51 37.1038 28.6050 10.8 -.- 1.5 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.13 00:25:03 38.8527 42.4860 4.3 -.- 1.5 -.- YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) İlksel
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