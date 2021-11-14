Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Malatya depremi ile Konya depreminin ardından Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmaları arttı. 14 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...
AFAD SON DEPREMLER - 14 KASIM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Erzurum Karayazı'da 14/11/2021 - 15:53:38'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 14 KASIM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.14 17:50:51 35.8833 25.4450 10.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.14 17:07:10 35.3375 25.2867 7.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.14 14:32:53 34.4828 32.2120 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.14 14:06:05 37.8210 27.2728 6.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.11.14 12:58:02 37.3423 34.9982 4.3 -.- 1.7 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.14 12:05:30 39.4208 33.4888 5.1 -.- 1.7 -.- TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2021.11.14 11:23:25 37.4145 36.3067 3.9 -.- 2.6 -.- AKCAKOYUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.11.14 11:11:12 38.8668 27.1932 5.3 -.- 2.0 -.- KARAAHMETLI-(MANISA) İlksel
2021.11.14 10:23:48 37.8710 27.1605 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.14 10:08:43 37.8657 27.2037 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.14 09:56:01 35.2632 26.1842 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.14 09:53:31 36.1393 29.6342 5.0 -.- 2.0 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.14 09:52:34 36.1058 29.6017 5.0 -.- 3.0 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.14 09:47:34 36.1060 29.6593 5.0 -.- 1.9 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.14 09:23:29 41.1085 43.8908 6.2 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.11.14 08:49:42 38.3850 38.7745 5.0 -.- 2.1 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.14 06:36:10 38.3637 38.7715 5.0 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.14 05:16:33 35.4852 28.7872 19.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.14 04:50:13 37.0060 28.3840 23.7 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.14 03:53:08 40.2485 28.9187 6.5 -.- 1.9 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA) İlksel
2021.11.14 03:48:12 37.3432 35.0208 5.3 -.- 1.3 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.14 03:45:27 37.3645 35.0765 11.2 -.- 1.2 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.14 03:18:32 37.0247 28.0930 12.2 -.- 2.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.11.14 02:56:33 37.0015 31.8395 8.2 -.- 1.8 -.- CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2021.11.14 02:04:54 36.4975 27.1353 7.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.14 01:24:31 39.8822 41.7855 8.6 -.- 2.1 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2021.11.14 01:07:09 38.9315 26.0897 8.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.14 00:18:58 37.4998 35.3620 17.0 -.- 0.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel
2021.11.14 00:04:29 38.4385 38.8410 2.7 -.- 2.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
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