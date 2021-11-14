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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler ne? Son dakika deprem haberleri

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,5 büyüklüğünde deprem, AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırmalarını arttırdı. Konya - Meram ve Malatya - Pütürge'de gerçekleşen depremler nedeniyle vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında son dakika deprem haberleri geliyor. 14 Kasım nerede deprem oldu, deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi 14 Kasım

14.11.2021 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler ne? Son dakika deprem haberleri

Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Malatya depremi ile Konya depreminin ardından Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmaları arttı. 14 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 14 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Erzurum Karayazı'da 14/11/2021 - 15:53:38'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 14 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.14 17:50:51  35.8833   25.4450       10.0      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.14 17:07:10  35.3375   25.2867        7.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.14 14:32:53  34.4828   32.2120        5.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.14 14:06:05  37.8210   27.2728        6.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  İlksel
2021.11.14 12:58:02  37.3423   34.9982        4.3      -.-  1.7  -.-   KARAKILIC-KARAISALI (ADANA)                       İlksel
2021.11.14 12:05:30  39.4208   33.4888        5.1      -.-  1.7  -.-   TATIK-KAMAN (KIRSEHIR)                            İlksel
2021.11.14 11:23:25  37.4145   36.3067        3.9      -.-  2.6  -.-   AKCAKOYUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2021.11.14 11:11:12  38.8668   27.1932        5.3      -.-  2.0  -.-   KARAAHMETLI-(MANISA)                              İlksel
2021.11.14 10:23:48  37.8710   27.1605        5.4      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.14 10:08:43  37.8657   27.2037        4.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.14 09:56:01  35.2632   26.1842        5.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.14 09:53:31  36.1393   29.6342        5.0      -.-  2.0  -.-   KAS (ANTALYA)                                     İlksel
2021.11.14 09:52:34  36.1058   29.6017        5.0      -.-  3.0  -.-   KAS (ANTALYA)                                     İlksel
2021.11.14 09:47:34  36.1060   29.6593        5.0      -.-  1.9  -.-   BAYINDIR-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2021.11.14 09:23:29  41.1085   43.8908        6.2      -.-  2.7  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2021.11.14 08:49:42  38.3850   38.7745        5.0      -.-  2.1  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel
2021.11.14 06:36:10  38.3637   38.7715        5.0      -.-  2.5  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2021.11.14 05:16:33  35.4852   28.7872       19.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.14 04:50:13  37.0060   28.3840       23.7      -.-  1.7  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2021.11.14 03:53:08  40.2485   28.9187        6.5      -.-  1.9  -.-   DOGANKOY-NILUFER (BURSA)                          İlksel
2021.11.14 03:48:12  37.3432   35.0208        5.3      -.-  1.3  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2021.11.14 03:45:27  37.3645   35.0765       11.2      -.-  1.2  -.-   CEVLIK-KARAISALI (ADANA)                          İlksel
2021.11.14 03:18:32  37.0247   28.0930       12.2      -.-  2.2  -.-   KULTAK-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2021.11.14 02:56:33  37.0015   31.8395        8.2      -.-  1.8  -.-   CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA)                       İlksel
2021.11.14 02:04:54  36.4975   27.1353        7.9      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.14 01:24:31  39.8822   41.7855        8.6      -.-  2.1  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                        İlksel
2021.11.14 01:07:09  38.9315   26.0897        8.1      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.11.14 00:18:58  37.4998   35.3620       17.0      -.-  0.9  -.-   EBRISIM-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2021.11.14 00:04:29  38.4385   38.8410        2.7      -.-  2.4  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel

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