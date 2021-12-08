Deprem mi oldu, nerede? 8 Aralık AFAD-KANDİLLİ son depremler

6 Aralık'ta Van'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi takip eden artçı depremler, Türkiye'de meydana gelen depremlerin araştırılmasına neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 8 KASIM 2021

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Denizli Pamukkale'de 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 8 KASIM 2021

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.08 09:06:56 37.8723 29.2978 6.1 -.- 1.8 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2021.12.08 08:18:03 40.1568 31.7367 4.9 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.08 07:56:35 37.5537 29.5200 11.0 -.- 2.1 -.- PINARBASI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.12.08 07:32:17 37.8758 29.2835 9.0 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.12.08 06:42:58 38.4783 25.3977 6.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.12.08 06:25:20 38.9608 37.8907 11.2 -.- 1.8 -.- HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2021.12.08 06:14:11 41.1502 43.8497 7.0 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel

2021.12.08 04:22:05 36.3948 27.0798 6.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.08 03:55:34 37.7800 26.3822 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.08 03:06:50 40.3875 25.7767 10.9 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.12.08 01:39:59 37.8525 26.9597 25.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.08 01:19:52 35.2473 25.4052 8.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.08 00:30:24 38.7243 42.1942 5.1 -.- 1.7 -.- GUZELSU-AHLAT (BITLIS) İlksel

2021.12.08 00:29:27 39.7692 41.8692 11.3 -.- 2.0 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel