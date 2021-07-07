Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 7 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...
AFAD SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 TEMMUZ 2021
2021.07.07 08:29:43 36.4025 27.1465 9.3 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.07 08:10:58 39.1385 26.8848 8.2 -.- 2.4 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR) İlksel
2021.07.07 03:21:13 36.3040 27.1148 24.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.07 03:02:19 37.7963 26.5110 15.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.07 02:00:03 36.3640 26.9765 14.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.07 01:15:40 40.8643 31.5215 10.2 -.- 1.8 -.- HACIYERI-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2021.07.07 01:08:40 40.4933 28.5623 27.4 -.- 1.8 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.07.07 01:02:26 36.4075 27.1842 11.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.06 23:17:16 39.1428 25.7788 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.06 22:53:42 41.1990 43.9412 4.6 -.- 3.3 3.4 AZERBAYCAN İlksel
2021.07.06 22:45:27 36.9225 27.4127 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.06 22:26:10 36.2798 27.1443 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.06 22:13:32 37.8112 27.3263 9.6 -.- 1.5 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.07.06 21:31:34 36.3548 27.2135 11.2 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.06 21:24:01 37.0888 35.9263 8.0 -.- 2.0 -.- KOPRULU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.07.06 21:10:45 36.2778 27.1517 24.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.06 20:49:02 37.0287 36.0055 8.3 -.- 2.1 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.07.06 20:34:57 36.3377 27.1450 12.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.06 19:45:20 36.2993 27.1095 19.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.06 19:43:40 36.2893 27.1312 48.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.06 19:42:27 36.2737 27.0293 11.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.06 19:20:22 36.3473 27.0867 10.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.06 19:17:42 40.3870 28.8638 15.2 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2021.07.06 19:10:41 36.3070 27.1387 11.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.06 18:51:00 36.2678 27.2073 10.1 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.06 18:42:43 36.3555 27.0897 7.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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