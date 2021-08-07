Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 7 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 7 AĞUSTOS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 09:28'de Ege Denizi açıklarında 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 AĞUSTOS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.08.07 09:46:49 36.3247 27.1478 14.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 09:30:29 36.2268 27.0682 9.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 09:28:09 36.3988 27.0228 1.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 09:15:45 36.4200 27.0797 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 08:33:21 36.3462 27.0862 1.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 08:26:41 36.4397 27.0170 5.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 08:22:51 35.7287 26.8853 13.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 08:14:57 35.2248 25.2262 6.6 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 08:05:57 36.2662 27.1372 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 08:03:49 36.3005 26.9970 7.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 07:59:10 36.3683 27.2238 25.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 07:58:19 36.2692 27.0140 25.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 07:50:22 36.3150 27.2487 10.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 07:44:09 36.2435 27.1990 9.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 07:39:31 36.3803 27.0528 5.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 07:28:07 41.1697 43.9455 5.4 -.- 3.9 4.1 ERMENISTAN İlksel

2021.08.07 07:23:33 36.2430 27.1982 17.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 07:18:21 36.2708 27.1688 11.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 07:16:31 36.3132 27.1197 9.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 07:15:11 36.4000 26.9705 2.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 07:11:23 36.2352 27.0777 17.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 07:06:42 36.3033 27.1185 8.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 06:43:00 36.3342 27.1260 13.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 06:38:37 36.3043 27.1967 24.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 06:34:38 36.2627 27.1320 11.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 06:32:37 36.2450 27.1553 14.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 06:28:03 36.3153 27.0528 3.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 06:23:00 36.1952 27.2160 23.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 06:19:44 36.2947 27.1247 22.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 06:13:50 36.3102 27.1552 10.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 06:03:04 36.3738 27.0403 9.6 -.- 3.4 3.6 AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:55:07 36.2813 27.1462 10.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 05:52:55 36.3182 27.0717 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:49:19 36.3547 27.1068 12.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 05:46:37 36.3412 27.0780 8.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:45:54 36.2310 27.2418 17.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 05:44:43 36.1230 26.9697 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:44:09 36.2785 27.0683 19.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:36:51 36.3110 27.0707 10.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:35:54 35.0823 24.3067 6.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 05:32:41 36.2295 27.1488 22.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:30:51 36.2395 27.1902 23.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 05:29:45 37.0642 36.9432 5.0 -.- 1.3 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2021.08.07 05:19:22 36.2952 27.1602 11.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 05:17:14 36.2967 27.1658 14.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 05:10:13 36.3073 27.0650 10.0 -.- 2.7 2.8 AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:04:41 36.3335 26.9388 1.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 05:01:13 36.4130 27.0480 2.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 04:59:09 36.3260 27.0503 15.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 04:54:52 36.3580 26.9912 9.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 04:50:50 36.2517 27.0238 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 04:49:46 36.2112 27.1578 24.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 04:47:54 36.2842 27.0405 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 04:45:50 36.2370 27.0443 12.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 04:43:56 36.2277 27.1887 10.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 04:39:43 36.3305 26.9582 7.2 -.- 4.9 5.1 AKDENIZ İlksel

2021.08.07 04:31:14 39.6613 38.2528 5.0 -.- 2.5 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2021.08.07 04:20:35 36.3800 27.1142 9.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 04:18:51 38.8808 28.0323 5.4 -.- 1.8 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.08.07 04:02:19 36.0763 27.8645 51.2 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 03:52:49 39.3897 39.4287 8.7 -.- 2.0 -.- YONCALI-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2021.08.07 03:20:41 37.8682 26.7858 8.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.08.07 03:14:29 36.3045 27.2540 12.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 03:13:33 36.2943 27.2250 3.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 03:07:48 36.2750 27.1735 17.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 03:04:46 36.3802 27.1398 15.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 03:03:19 36.3100 27.2002 17.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 02:53:09 36.4377 27.2193 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 02:33:25 36.2987 27.1570 10.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 02:15:56 36.3200 27.0623 10.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 01:55:24 36.4157 27.1815 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 01:49:09 36.2682 27.1677 2.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 01:34:28 36.2455 27.0893 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 01:30:37 38.1487 38.7878 27.9 -.- 2.2 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.08.07 01:27:58 36.3388 27.3057 9.7 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 01:21:58 36.3082 27.1493 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 01:12:17 36.3113 27.0398 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 00:49:10 36.3393 27.1057 10.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.07 00:43:07 36.3220 27.0330 9.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 00:40:56 36.4452 27.0190 9.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 00:35:21 36.3395 27.0347 13.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 00:13:54 36.2897 26.9907 11.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 00:10:02 36.1992 27.1303 15.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.07 00:02:54 36.2908 27.0252 15.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel