Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 6 Temmuz Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 6 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 09:36'da Ağrı Merkez'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.07.06 08:09:06 36.2913 27.0943 22.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 08:06:57 36.3070 27.0563 8.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 07:51:52 36.3657 27.1627 8.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 07:43:26 36.3483 27.0138 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 07:36:57 37.9457 27.6225 9.5 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.07.06 07:36:05 37.8447 26.4163 3.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 07:25:02 36.2648 27.1215 23.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 07:10:04 36.3832 27.0112 9.3 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ İlksel

2021.07.06 07:03:54 36.3342 26.9993 9.9 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel

2021.07.06 06:52:34 37.9007 26.7608 14.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.06 06:41:32 35.8702 25.6260 19.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 06:25:42 37.8953 26.9635 10.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.06 06:20:44 36.0015 31.5238 31.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 05:41:12 37.8540 26.7143 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.06 05:33:02 36.3035 27.1422 23.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 05:18:51 36.2097 27.1642 82.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 05:18:10 36.2767 27.0557 48.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 05:15:03 36.2830 27.1362 12.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 05:14:04 39.9712 26.9168 13.0 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-CAN (CANAKKALE) İlksel

2021.07.06 04:52:55 39.9622 39.5338 7.5 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2021.07.06 04:46:16 37.9218 26.9035 17.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.06 04:36:19 36.2913 27.1062 24.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 04:31:40 36.2743 27.1685 23.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 04:24:31 36.3072 27.1812 24.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 03:58:07 36.3110 27.1737 9.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 03:57:18 36.3033 27.0965 21.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 03:48:55 37.8247 26.9833 4.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.06 03:39:44 36.3923 27.2335 15.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 03:38:48 36.3593 27.2507 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 03:35:29 36.9208 26.5292 23.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 03:13:52 36.4023 27.2565 16.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.06 03:05:48 40.9597 23.4638 38.3 -.- 3.8 3.7 YUNANISTAN İlksel

2021.07.06 03:00:29 36.3062 27.1058 21.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.06 02:54:38 38.1560 30.0583 23.4 -.- 2.1 -.- YESILHUYUK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.07.06 02:21:04 40.2240 41.4085 5.7 -.- 2.3 -.- KIRMALI-TORTUM (ERZURUM) İlksel

2021.07.06 01:55:48 38.2842 27.1520 8.3 -.- 1.8 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel