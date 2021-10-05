Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 5 Ekim Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 5 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak olarak Bursa Mudanya'da büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.05 09:31:54 36.3293 27.1233 8.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 09:24:29 36.3013 27.1293 18.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 08:59:30 36.5012 27.2620 19.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 08:29:09 39.6342 28.4857 5.0 -.- 2.0 -.- VELILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2021.10.05 07:45:32 36.4865 27.1778 7.1 -.- 3.2 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 07:26:54 40.2010 31.7835 21.4 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.10.05 07:18:33 38.9818 42.0353 9.1 -.- 2.0 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel

2021.10.05 06:51:47 35.0907 25.2100 3.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 06:22:26 36.4580 27.1613 5.0 -.- 3.0 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 06:08:49 36.4772 27.2663 18.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 04:57:02 35.1482 25.2915 10.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 04:53:24 36.4785 27.1598 6.1 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 04:28:26 36.4740 35.6170 17.9 -.- 1.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 03:54:29 35.0258 32.2692 8.3 -.- 3.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.10.05 03:52:05 36.4348 27.3095 12.9 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 03:44:42 36.4838 27.1253 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 03:31:57 36.3897 27.1803 23.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 03:28:57 37.9122 26.9210 3.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.05 02:59:55 35.1623 25.2977 8.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 02:06:01 37.4518 38.5090 5.0 -.- 1.8 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) İlksel

2021.10.05 01:41:50 36.4897 27.1882 14.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:37:22 36.4647 27.1580 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:30:53 34.7017 26.8317 89.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:28:48 35.1813 25.2457 9.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:21:04 36.4183 27.2060 12.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:16:01 37.3945 36.1107 6.1 -.- 3.1 3.1 SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.10.05 01:13:43 36.3958 27.1830 3.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 00:46:00 37.9165 27.1513 2.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.05 00:41:02 36.5010 27.1878 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 00:35:06 36.4845 27.3547 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 00:29:23 36.5330 27.0482 12.9 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 00:25:26 36.5197 27.2013 11.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 00:24:58 37.4633 27.6782 7.3 -.- 2.3 -.- KAYABUKU-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.10.05 00:21:11 36.5005 27.1375 10.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel