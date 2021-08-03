Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 3 Ağustos Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 3 AĞUSTOS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak Denizli Pamukkale'de 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 AĞUSTOS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.08.03 09:20:12 36.2978 27.0663 8.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 08:12:17 37.8800 27.1745 5.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.03 07:51:41 36.3925 27.0362 9.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 07:33:18 36.4168 27.0945 8.0 -.- 3.0 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.03 06:21:14 36.2725 27.1828 23.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.03 06:19:17 36.3320 27.0570 19.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 05:11:55 36.3533 27.0327 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 04:32:09 39.2350 27.8505 11.0 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2021.08.03 04:32:09)

2021.08.03 04:21:10 39.6970 25.5408 9.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.08.03 03:23:54 36.3943 27.0095 9.3 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel

2021.08.03 03:10:45 36.3650 27.0038 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel

2021.08.03 02:56:17 36.3063 27.0117 9.5 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel

2021.08.03 02:32:37 36.3713 27.0092 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 02:24:38 36.3195 27.0080 17.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 02:00:07 36.3138 27.0110 19.3 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel

2021.08.03 01:50:31 37.1640 38.8843 19.4 -.- 1.9 -.- ULUBAG-(SANLIURFA) İlksel

2021.08.03 01:47:20 36.3413 27.0170 14.5 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel

2021.08.03 01:43:05 36.3520 27.0102 8.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 01:11:12 36.3535 27.0138 11.6 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 00:13:40 36.2280 27.0377 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.03 00:10:10 36.3143 27.1810 15.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.03 00:00:04 36.3003 27.0975 24.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel