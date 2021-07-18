Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Temmuz Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 18 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:56'da Kütahya Simav'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.18 09:42:35 36.4087 27.2177 10.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 09:27:17 35.2758 25.2352 3.9 -.- 3.1 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 08:56:44 39.2713 28.9917 5.0 -.- 2.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.07.18 08:42:26 36.6453 27.1553 7.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 08:40:06 35.1498 25.1868 9.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 07:56:53 35.2145 25.2308 5.2 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 07:37:59 38.0202 27.1472 5.1 -.- 1.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.07.18 07:32:00 39.4955 25.9580 5.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.18 07:20:30 38.4648 39.0510 20.9 -.- 1.7 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel

2021.07.18 07:11:33 38.9530 26.0895 8.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.18 07:11:20 35.9060 27.0272 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.18 06:27:19 37.2907 36.2583 7.4 -.- 2.6 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.07.18 06:18:53 36.3070 27.1388 26.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 05:55:50 37.8513 42.1535 5.4 -.- 3.2 3.2 BOLUKLU-ERUH (SIIRT) İlksel

2021.07.18 05:39:41 37.4298 42.1800 4.5 -.- 2.5 -.- KOCBEYI-(SIRNAK) İlksel

2021.07.18 05:13:13 37.7738 28.2168 5.2 -.- 1.5 -.- KOYUNLAR-YENIPAZAR (AYDIN) İlksel

2021.07.18 04:42:20 36.3857 27.1273 7.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 04:27:27 34.7672 23.7018 60.4 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 03:13:53 36.3552 27.1783 8.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 02:54:43 35.3100 24.1935 6.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 02:36:32 36.2758 27.2725 21.5 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 02:20:37 37.5917 30.0672 5.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-(BURDUR) İlksel

2021.07.18 02:12:21 39.7405 41.0252 5.6 -.- 1.1 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2021.07.18 01:26:10 41.1430 43.9250 3.6 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.07.18 01:20:42 34.7672 25.2093 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 01:16:50 36.3907 27.1300 11.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 00:06:06 36.3862 27.1308 26.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 00:02:53 34.1617 25.1457 6.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel