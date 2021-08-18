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Deprem mi oldu, nerede? 18 Ağustos 2021 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'de son dakika deprem haberleri merak konusu oldu. Yurt genelinde meydana gelen son depremler listesine ilişkin araştırmalar yapılıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 18 Ağustos 2021 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi...

18.08.2021 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede? 18 Ağustos 2021 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Ağustos Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 18 AĞUSTOS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 09:19'da Ege Denizi açıklarında 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 AĞUSTOS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.18 09:32:40 37.1302 28.9735 26.7 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.08.18 09:26:50 37.0513 27.8632 0.0 -.- 1.7 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.08.18 09:19:51 38.9728 26.0808 7.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.18 09:07:14 36.5475 28.6563 9.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.18 08:37:50 36.2527 27.0625 13.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.18 07:23:26 37.9225 27.1460 9.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.18 07:10:19 40.5830 27.4412 15.7 -.- 2.6 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2021.08.18 06:56:56 38.9852 26.0628 13.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.18 06:42:16 37.0433 29.0967 5.0 -.- 2.4 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.08.18 06:20:06 36.4130 27.1393 7.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.18 06:02:48 37.0132 29.0917 1.7 -.- 2.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2021.08.18 05:49:43 38.3063 38.8235 5.6 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.08.18 05:48:31 36.0563 30.9498 10.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.18 05:39:43 38.2402 38.8223 5.0 -.- 1.9 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.08.18 04:17:34 38.8380 26.4423 10.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.18 03:44:34 39.8383 41.9288 6.5 -.- 2.5 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.08.18 03:24:16 36.4352 27.0972 1.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.18 02:41:26 36.3632 27.1390 11.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.18 02:37:48 36.1395 27.1952 86.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.18 02:32:14 36.3873 27.0537 5.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.18 01:30:45 36.3270 27.2045 25.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.18 01:06:04 37.8757 26.9070 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.18 00:29:17 36.3405 27.1382 15.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.18 00:05:48 36.3768 27.1692 4.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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