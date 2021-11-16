Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Kasım Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 16 KASIM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Burdur Bucak'ta 1.7 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 KASIM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.16 08:57:38 37.4568 30.3858 4.6 -.- 1.9 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.11.16 08:44:00 37.3847 27.0633 9.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.16 06:45:38 37.9067 27.0470 9.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.16 04:27:27 39.2678 39.2918 5.0 -.- 2.4 -.- CEMBERLITAS-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2021.11.16 04:21:29 40.5590 30.5112 12.7 -.- 1.2 -.- BELPINAR-GEYVE (SAKARYA) İlksel

2021.11.16 02:04:18 36.9637 27.6308 5.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.16 00:55:35 36.7770 26.3597 25.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.16 00:53:20 40.6153 36.8352 5.0 -.- 1.9 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.11.16 00:48:15 36.8562 26.3863 12.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.16 00:44:39 36.9035 26.4275 11.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.16 00:34:57 36.9460 27.6922 6.4 -.- 3.4 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.16 00:19:16 38.1605 32.4973 29.5 -.- 1.1 -.- DAGDERE-SELCUKLU (KONYA) İlksel