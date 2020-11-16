İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 16 KASIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 09:39'da Seferihisar Ege Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.16 08:57:50 37.8877 26.9110 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 08:42:59 37.7077 27.0372 7.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 07:57:29 37.7090 26.4263 6.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.16 07:51:43 37.8518 26.9897 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 07:40:27 37.8470 26.4570 10.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.16 07:36:43 37.9190 27.1218 6.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 07:28:20 37.8752 26.9127 7.7 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 07:03:31 37.7707 26.7098 9.7 -.- 2.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 06:58:10 37.8693 26.9092 7.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 06:33:44 37.8845 26.8973 4.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 06:14:11 38.1188 26.2923 8.4 -.- 1.7 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 05:50:02 37.8245 26.9952 10.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 05:44:23 37.8520 26.8223 20.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.16 05:26:47 37.7645 27.0120 9.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 05:16:04 37.7895 26.3420 11.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.16 05:02:50 37.8687 26.8763 12.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 05:00:11 38.0557 26.1548 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.16 04:49:01 37.8150 26.5775 11.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 04:32:41 37.8952 26.9190 3.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 04:18:08 37.9617 27.1968 9.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 04:14:37 37.8783 26.8477 17.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 04:08:55 37.8260 26.9895 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 03:59:13 37.8420 26.7670 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.16 03:56:14 37.8368 26.9747 13.8 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 03:55:50 37.8650 26.7592 13.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.16 03:37:06 37.8972 26.9158 7.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 03:30:57 37.8463 26.7553 4.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.16 03:12:19 38.0345 27.1248 5.0 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.11.16 03:05:51 37.8525 26.8953 2.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 02:57:28 37.8870 26.8572 12.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 02:54:42 37.8623 26.8703 4.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.16 02:53:09 37.7862 26.8348 2.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel