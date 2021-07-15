Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 15 Temmuz Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER - 15 TEMMUZ 2021

2021.07.15 10:14:35 38.9387 26.0267 10.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.15 10:11:13 38.9478 26.0555 9.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.15 09:33:34 36.9302 27.3513 5.8 -.- 3.0 3.0 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.15 09:15:35 37.9560 27.0133 7.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.15 08:40:22 38.9032 26.0115 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.15 08:17:12 39.4517 26.2030 6.3 -.- 2.2 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.07.15 07:53:16 35.7462 31.7483 10.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 07:48:36 39.6320 28.5247 12.8 -.- 3.6 3.4 KIZILOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2021.07.15 07:42:33 36.2607 27.0240 25.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 06:57:59 36.4903 25.5880 29.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 06:52:07 39.1620 41.5928 3.8 -.- 1.7 -.- KAYADELEN-VARTO (MUS) İlksel

2021.07.15 06:22:19 38.3318 27.1918 13.8 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2021.07.15 06:12:34 39.0470 40.1108 5.0 -.- 2.5 -.- MERKEZ-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2021.07.15 05:14:22 39.1788 27.8122 4.3 -.- 1.0 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.07.15 04:59:44 38.1460 44.4582 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.07.15 04:44:31 36.2608 26.9090 14.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 04:34:44 36.2625 27.0857 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 04:24:42 38.9207 26.0207 16.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel