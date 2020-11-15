İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 15 Kasım Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 09:08'te Ege Denizi açıklarında 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 KASIM 2020

2020.11.15 09:08:56 38.0362 27.0948 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 08:21:19 37.8510 26.8902 7.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 08:14:48 38.0332 27.0852 2.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 07:48:23 37.7298 27.0145 18.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 07:41:57 37.8655 26.8467 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 07:19:55 36.9605 27.3805 11.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.11.15 07:13:46 37.8133 26.9453 6.6 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 06:48:29 37.8127 26.7325 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.15 06:43:51 37.7620 27.6232 5.0 -.- 1.3 -.- GUDUSLU-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2020.11.15 06:35:54 37.8348 26.9748 2.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 05:48:26 37.8498 26.9888 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 05:44:35 37.8840 26.4357 17.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.15 05:42:26 37.8448 26.5138 1.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 05:08:15 38.0445 26.1918 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.15 04:08:06 39.3438 37.9130 2.7 -.- 1.9 -.- KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2020.11.15 03:55:38 37.8408 26.7550 1.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.15 03:38:10 37.8385 26.4643 12.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.15 03:29:35 37.7783 26.9288 8.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 03:23:47 37.7868 26.8333 22.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 03:17:19 38.1473 26.3008 10.4 -.- 3.3 3.3 CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel