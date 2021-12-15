Deprem mi oldu, nerede? 15 Aralık AFAD-Kandilli son dakika deprem

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 15 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 15 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:47'de Elazığ Sivrice'de 1.3 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.15 06:59:18 37.9205 35.5757 14.6 -.- 1.3 -.- DELIALIUSAGI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2021.12.15 06:43:30 34.5130 26.4925 19.8 -.- 4.0 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.15 06:19:11 38.7282 43.5137 15.8 -.- 1.9 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel

2021.12.15 05:56:51 36.0080 27.5995 5.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.15 05:23:57 40.1890 31.8180 9.9 -.- 1.7 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.15 04:58:12 41.0378 40.9523 10.1 -.- 1.4 -.- BOGAZICI-CAMLIHEMSIN (RIZE) İlksel

2021.12.15 02:55:40 38.7712 31.1677 10.0 -.- 1.1 -.- KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.12.15 01:59:46 39.7650 41.8552 5.0 -.- 1.2 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.15 01:27:13 38.6957 39.4655 11.4 -.- 1.7 -.- GUZELYALI-(ELAZIG) İlksel

2021.12.15 00:53:37 37.6902 25.9887 1.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.15 00:28:34 40.6272 27.3138 6.8 -.- 1.9 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel