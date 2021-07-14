Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER - 14 TEMMUZ 2021

2021.07.14 07:01:07 40.1292 34.4673 7.3 -.- 2.0 -.- BUYUKINCESU-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2021.07.14 06:36:01 36.4918 27.2238 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.14 06:26:04 39.2423 40.3058 7.9 -.- 2.3 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel

2021.07.14 04:57:10 38.9403 25.9117 9.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.14 03:15:02 37.9797 29.0500 5.5 -.- 2.5 -.- CESMEBASI-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2021.07.14 01:34:52 38.3460 38.6883 5.3 -.- 1.7 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.07.14 00:58:37 36.9998 30.4837 5.0 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2021.07.14 00:32:02 39.0543 26.0603 1.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.13 23:34:18 39.1350 33.5683 5.6 -.- 1.9 -.- GULHUYUK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.07.13 19:37:05 37.8360 27.2662 1.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.07.13 19:01:09 37.8963 29.0313 0.0 -.- 1.4 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel

2021.07.13 19:00:39 36.1565 33.5698 0.0 -.- 0.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.07.13 18:24:09 38.1868 38.6492 6.4 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.07.13 17:24:57 38.6272 39.6397 4.3 -.- 2.0 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel

2021.07.13 15:47:47 38.0717 34.5722 10.4 -.- 1.8 -.- TEPEKOY-(NIGDE) İlksel

2021.07.13 15:33:43 38.9345 25.9940 5.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.13 15:29:06 39.7812 32.5310 0.0 -.- 1.6 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel

2021.07.13 14:37:32 37.3707 36.0247 26.7 -.- 1.9 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.07.13 14:35:33 35.7663 31.0780 20.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.13 14:12:14 41.6040 34.1592 5.0 -.- 2.2 -.- BEY-TASKOPRU (KASTAMONU) İlksel

2021.07.13 14:02:20 36.6680 36.0533 5.3 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2021.07.13 13:43:04 36.3588 27.1810 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel