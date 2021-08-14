Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de son dakika deprem haberleri merak konusu oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü. Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 227ye çıktı. İşte güncel son depremler listesi haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 14 AĞUSTOS 2021
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak Ege Denizi açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 AĞUSTOS 2021
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.14 19:43:53 35.8375 27.4010 4.3 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2021.08.14 17:42:04 35.2067 33.7865 50.1 -.- 1.7 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2021.08.14 17:40:47 37.3242 27.9457 0.0 -.- 1.5 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.08.14 16:06:51 38.6098 31.4377 20.5 -.- 1.8 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.08.14 15:52:44 36.3325 27.1300 18.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 15:36:41 36.3368 27.1555 11.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 15:27:12 36.3175 27.0188 9.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 14:45:36 37.8668 26.7990 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.14 14:44:03 36.3228 27.1558 10.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 14:25:20 36.1950 27.0758 22.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 14:03:49 36.3040 27.1345 22.5 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 13:50:35 36.3622 27.0783 8.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 13:25:48 37.9093 26.9943 4.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.14 13:10:00 36.3595 27.2067 24.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 12:47:38 37.0508 28.0210 0.0 -.- 1.4 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.08.14 12:42:25 37.8543 26.8767 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.14 12:32:11 36.3523 27.1042 22.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 12:31:44 36.4290 27.0685 4.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 12:30:45 36.4315 27.0853 3.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 12:28:39 36.0115 27.6188 11.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 12:14:20 37.2497 27.9285 0.0 -.- 1.4 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.08.14 11:55:38 36.2735 33.6778 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.08.14 11:43:01 38.9552 25.9588 14.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.14 11:33:06 37.1740 31.0888 115.1 -.- 2.3 -.- YESILVADI-SERIK (ANTALYA) İlksel
2021.08.14 11:25:22 36.3030 27.1042 9.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 11:18:42 36.2447 27.1203 22.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 10:47:58 40.1843 31.6578 5.4 -.- 1.7 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.08.14 09:27:29 38.7175 26.5620 8.2 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.14 09:15:49 36.3293 27.1675 22.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 09:09:18 39.9657 28.0945 10.7 -.- 2.4 -.- GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2021.08.14 08:52:03 36.3630 27.2332 15.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 08:49:53 38.4565 25.4447 11.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.14 08:38:58 36.3907 27.1113 9.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 08:24:21 36.3472 27.0915 15.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 08:24:17 35.3842 26.1202 18.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 08:16:53 36.2868 27.1430 13.3 -.- 3.0 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 08:06:42 36.2758 26.9973 18.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 07:40:00 36.3075 27.1040 8.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 07:05:17 39.3677 33.2527 28.2 -.- 1.2 -.- YUKARIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) İlksel
2021.08.14 06:20:39 36.2817 27.1917 26.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 05:27:05 36.3935 27.0997 12.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 05:13:55 36.3023 27.0065 9.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.14 02:40:07 36.3008 27.1708 16.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.14 02:28:57 39.0080 27.8708 9.0 -.- 2.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.08.14 01:53:04 40.0557 38.4822 5.0 -.- 2.4 -.- CICEKLI-AKINCILAR (SIVAS) İlksel
2021.08.14 01:24:16 38.1363 27.2532 4.4 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.08.14 00:43:55 38.5253 32.4213 12.5 -.- 1.9 -.- GOZLU-SARAYONU (KONYA) İlksel
2021.08.14 00:14:44 37.8572 26.9913 8.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.14 00:12:48 38.0493 37.6760 14.0 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlk
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