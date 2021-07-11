Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 11 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER - 11 TEMMUZ 2021

2021.07.11 10:20:04 38.9455 26.0473 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.11 10:03:17 38.9362 26.0560 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.11 09:49:41 38.9350 26.0738 7.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.11 08:47:54 37.9768 27.4675 11.9 -.- 1.8 -.- SELATIN-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.07.11 08:37:24 38.9470 25.9797 5.8 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI REVIZE01 (2021.07.11 08:37:23)

2021.07.11 08:14:43 38.0852 25.9313 4.7 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.11 07:36:55 37.9875 27.0938 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.11 06:09:45 40.1748 31.7482 12.9 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.07.11 05:54:27 38.9417 26.0733 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.11 05:53:25 38.5640 32.1545 8.5 -.- 1.3 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA) İlksel

2021.07.11 05:44:15 38.9460 26.0355 6.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.11 05:37:29 38.9545 26.0603 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.11 05:11:27 38.9305 26.0770 5.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.11 05:04:32 37.9147 26.7590 6.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.11 05:03:04 40.4640 32.8657 10.9 -.- 1.9 -.- YILDIRIMCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel