Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 1 Temmuz Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 1 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 09:54'de Kuşadası Körfezi'nde 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.01 10:22:41 38.7068 32.0812 20.7 -.- 1.8 -.- KUYUBASI-YUNAK (KONYA) İlksel

2021.07.01 08:30:01 38.3337 38.9837 18.8 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.07.01 08:21:47 37.8977 26.9132 7.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.01 08:20:56 37.7592 26.8197 1.5 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.01 06:50:24 36.3945 27.2295 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 06:20:31 36.5882 27.4907 7.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 06:03:15 36.1018 27.1020 12.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.01 05:40:55 36.2883 27.0722 13.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.01 05:37:45 36.2898 27.1500 2.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 04:42:39 36.3680 27.1948 2.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 04:18:52 38.6113 39.5020 2.2 -.- 1.5 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel

2021.07.01 03:58:51 36.3125 27.1877 5.0 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 03:02:37 36.2522 26.8802 5.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.01 02:54:32 38.0110 26.9125 1.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.01 02:50:09 37.8827 27.0725 4.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.01 02:27:17 36.2410 27.2902 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 02:24:35 36.0013 28.6750 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.01 02:16:19 36.3418 27.4058 2.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 01:20:09 37.0175 27.6088 9.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 01:14:36 36.3483 27.2315 19.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.01 01:02:00 37.1568 27.9478 22.7 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.07.01 00:59:18 35.3565 31.9840 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.01 00:00:02 37.7117 36.2172 5.0 -.- 1.6 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel