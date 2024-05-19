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        Haberler Kısayol DEPREM Mİ OLDU? Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 19 Mayıs bugünkü AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

        Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 19 Mayıs Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'deki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anlık olarak kamuoyuna duyuruyor. İşte, 19 Mayıs bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:01
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        • 1

          Yurdumuzuda yaşanan en son depremlerin araştırması devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ile bugün Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem verileri belli oldu. Buna göre; son olarak Kahramanmaraş 3.6 ile sallandı. İşte, 19 Mayıs 2024 Pazar günü ülke genelinde yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ 3.6 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 09:26'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.78 km olarak belirlendi.

        • 3

          MALATYA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 08:58'de Malatya'nın Daren'de ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.01 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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