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Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD 27 Temmuz tablo: Marmara'da peş peşe iki deprem!

Deprem mi oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli depremler tablosuna göre Marmara'da peş peşe iki deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar sonrasında gözler gözler AFAD ve Kandilli son depremler tablosuna çevrildi. İşte 27 Temmuz son depremler listesi...

27.07.2021 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD 27 Temmuz tablo: Marmara'da peş peşe iki deprem!

Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Temmuz yani bugün Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı en çok araştırılanlara arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Hemen belirtelim ki Çanakkale Biga Limanı'nda (Marmara Denizi sahili) 2.1 ve Balıkesir Erdek'te 2.3 büyüklüğümde iki deprem meydana geldi.

İşte 27 Temmuz son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 TEMMUZ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.27 07:22:42  35.9805   27.6248        8.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.27 07:00:39  36.3205   27.1368        9.8      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.27 05:24:00  36.3708   27.0667       24.9      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.27 05:19:15  36.3207   27.1658       16.8      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.27 05:18:02  36.3408   27.0708        8.9      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.27 04:40:18  38.9413   26.0107        8.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.27 04:28:55  38.9335   26.0645        8.7      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.27 04:22:24  38.8958   25.8752        9.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.27 04:21:16  38.9035   25.8857       14.2      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.27 04:20:18  38.9647   26.0848        5.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.27 04:15:23  40.2820   36.7180        5.0      -.-  1.2  -.-   CAT-(TOKAT)                                       İlksel
2021.07.27 04:04:57  39.0043   26.1002        8.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.27 03:49:37  38.9638   26.0868        9.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.27 03:32:48  39.5942   26.4667       11.2      -.-  1.1  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2021.07.27 03:18:34  38.9740   26.0928        5.6      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.27 03:17:02  40.1343   24.9250       16.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.27 03:06:44  37.8113   27.0270        8.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.27 01:34:50  38.8908   25.9662        8.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.26 23:52:23  40.4382   27.8352        9.3      -.-  2.3  -.-   YUKARIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR)                    İlksel
2021.07.26 23:00:12  37.1452   35.4982       12.9      -.-  2.2  -.-   MERKEZ-SARICAM (ADANA)                            İlksel
2021.07.26 21:46:19  38.9567   35.6477        1.5      -.-  2.4  -.-   YUREGIL-KOCASINAN (KAYSERI)                       İlksel
2021.07.26 20:56:47  35.8147   30.0718        5.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.26 18:00:30  38.9148   25.9172        9.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.26 17:26:23  39.5675   35.5315        7.3      -.-  1.8  -.-   URKUTLU-SARIKAYA (YOZGAT)                         İlksel
2021.07.26 17:17:02  36.3222   27.1655       16.3      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.26 17:13:21  36.3285   27.0762       14.2      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.26 15:51:05  39.6458   35.5060        1.7      -.-  1.3  -.-   KARGALIK-SARIKAYA (YOZGAT)                        İlksel
2021.07.26 14:56:05  38.8950   35.6238       11.8      -.-  1.6  -.-   SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)                      İlksel
2021.07.26 14:41:08  37.6097   37.9173        5.0      -.-  1.9  -.-   KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN)                          İlksel
2021.07.26 13:05:51  34.9342   33.8260        1.9      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.26 12:34:27  37.5953   37.9238        5.0      -.-  2.5  -.-   KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN)                          İlksel
2021.07.26 11:48:21  38.0067   26.9690        2.5      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.26 10:55:15  35.1488   35.8622        6.8      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                            İlksel
2021.07.26 10:19:23  37.9992   27.0620        4.6      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.26 10:03:37  36.2467   28.8078       30.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.26 09:26:07  36.9972   35.5183       23.2      -.-  1.8  -.-   HASANBEYLI-SARICAM (ADANA)                        İlksel
2021.07.26 09:14:40  40.3765   27.4898       15.1      -.-  2.1  -.-   GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2021.07.26 09:12:13  38.7800   43.5312        5.0      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENOZU-(VAN)                                 İlksel
2021.07.26 07:59:15  38.2515   30.9665       16.0      -.-  1.6  -.-   YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                     İlksel
2021.07.26 06:57:25  38.9380   26.0573        8.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 TEMMUZ

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