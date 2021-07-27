Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Temmuz yani bugün Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı en çok araştırılanlara arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Hemen belirtelim ki Çanakkale Biga Limanı'nda (Marmara Denizi sahili) 2.1 ve Balıkesir Erdek'te 2.3 büyüklüğümde iki deprem meydana geldi.

İşte 27 Temmuz son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 TEMMUZ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.07.27 07:22:42 35.9805 27.6248 8.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.27 07:00:39 36.3205 27.1368 9.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.27 05:24:00 36.3708 27.0667 24.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.27 05:19:15 36.3207 27.1658 16.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.27 05:18:02 36.3408 27.0708 8.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.27 04:40:18 38.9413 26.0107 8.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.27 04:28:55 38.9335 26.0645 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.27 04:22:24 38.8958 25.8752 9.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.27 04:21:16 38.9035 25.8857 14.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.27 04:20:18 38.9647 26.0848 5.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.27 04:15:23 40.2820 36.7180 5.0 -.- 1.2 -.- CAT-(TOKAT) İlksel 2021.07.27 04:04:57 39.0043 26.1002 8.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.27 03:49:37 38.9638 26.0868 9.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.27 03:32:48 39.5942 26.4667 11.2 -.- 1.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2021.07.27 03:18:34 38.9740 26.0928 5.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.27 03:17:02 40.1343 24.9250 16.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.27 03:06:44 37.8113 27.0270 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.27 01:34:50 38.8908 25.9662 8.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.26 23:52:23 40.4382 27.8352 9.3 -.- 2.3 -.- YUKARIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel 2021.07.26 23:00:12 37.1452 35.4982 12.9 -.- 2.2 -.- MERKEZ-SARICAM (ADANA) İlksel 2021.07.26 21:46:19 38.9567 35.6477 1.5 -.- 2.4 -.- YUREGIL-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel 2021.07.26 20:56:47 35.8147 30.0718 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.26 18:00:30 38.9148 25.9172 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.26 17:26:23 39.5675 35.5315 7.3 -.- 1.8 -.- URKUTLU-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel 2021.07.26 17:17:02 36.3222 27.1655 16.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.26 17:13:21 36.3285 27.0762 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.26 15:51:05 39.6458 35.5060 1.7 -.- 1.3 -.- KARGALIK-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel 2021.07.26 14:56:05 38.8950 35.6238 11.8 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel 2021.07.26 14:41:08 37.6097 37.9173 5.0 -.- 1.9 -.- KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN) İlksel 2021.07.26 13:05:51 34.9342 33.8260 1.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.26 12:34:27 37.5953 37.9238 5.0 -.- 2.5 -.- KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN) İlksel 2021.07.26 11:48:21 38.0067 26.9690 2.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.26 10:55:15 35.1488 35.8622 6.8 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel 2021.07.26 10:19:23 37.9992 27.0620 4.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.26 10:03:37 36.2467 28.8078 30.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.26 09:26:07 36.9972 35.5183 23.2 -.- 1.8 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel 2021.07.26 09:14:40 40.3765 27.4898 15.1 -.- 2.1 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2021.07.26 09:12:13 38.7800 43.5312 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel 2021.07.26 07:59:15 38.2515 30.9665 16.0 -.- 1.6 -.- YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2021.07.26 06:57:25 38.9380 26.0573 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 TEMMUZ