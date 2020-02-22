Bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından "Kandilli Rasathanesi son dakika deprem" ve "AFAD son depremler" gibi kelimeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deprem mi oldu? Sorusu ve Türkiye'de meydana gelen son depremlerden dolayı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. İşte 22 Şubat 2020 en son meydana gelen depremler...