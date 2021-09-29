Son depremler tablosu 29 Eylül Çarşamba günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Yunanistan ve Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 29 Eylül depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.09.29 11:12:06 36.4543 27.1263 6.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 11:01:35 36.0153 26.8877 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.09.29 10:46:08 39.3352 26.0637 14.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.09.29 10:43:40 37.9432 27.1933 20.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.09.29 10:09:43 39.1327 27.5753 5.3 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2021.09.29 09:34:56 39.0187 42.0317 8.0 -.- 2.2 -.- ERENTEPE-BULANIK (MUS) İlksel 2021.09.29 09:16:06 39.5133 33.1270 15.8 -.- 2.1 -.- BALA (ANKARA) İlksel 2021.09.29 09:14:46 40.2988 33.2882 9.4 -.- 1.8 -.- ESMEDERE-KALECIK (ANKARA) İlksel 2021.09.29 09:13:12 39.8985 35.9833 4.5 -.- 1.8 -.- KILICLI-AKDAGMADENI (YOZGAT) İlksel 2021.09.29 08:51:50 35.1007 25.2070 7.7 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 07:25:44 39.7177 26.0052 17.7 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.09.29 07:06:33 35.2303 25.2737 11.5 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 07:00:21 37.9143 26.8833 11.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.09.29 06:26:26 36.9318 27.8008 29.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 05:31:02 36.5157 27.1920 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 05:19:10 35.0988 25.2023 7.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 05:17:37 36.9235 27.9048 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 04:29:26 35.2085 25.2540 10.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 04:07:10 36.5853 27.4552 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 03:54:05 36.4218 27.0070 3.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.09.29 03:52:49 35.2985 25.3448 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 03:28:23 35.9802 28.2650 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.09.29 03:17:02 35.2218 25.1922 3.8 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 03:14:16 35.1010 25.2393 7.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 03:10:27 35.1670 25.3273 24.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 02:47:50 35.3053 25.2362 4.6 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 02:44:06 38.9702 42.0137 5.0 -.- 2.8 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel 2021.09.29 02:13:10 36.5212 27.4505 6.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 01:57:16 35.1437 25.2082 7.9 -.- 3.5 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 01:51:03 36.3023 27.4158 21.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 01:27:22 36.4198 27.1655 15.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 01:14:22 36.4525 27.2040 8.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 00:25:16 35.2080 25.2423 12.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.29 00:17:58 39.3783 23.6947 18.4 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.09.29 00:15:39 34.9708 25.3288 7.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel