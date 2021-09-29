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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 29 Eylül son depremler tablosu

Son dakika deprem haberleri... 29 Eylül Kandilli depremler listesi sabah saatlerinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer aldı. Merak edenler için güncel depremler listesini haberimizde derledik. Kandilli son dakika depremler tablosu...

29.09.2021 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 29 Eylül son depremler tablosu

Son depremler tablosu 29 Eylül Çarşamba günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Yunanistan ve Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 29 Eylül depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.09.29 11:12:06  36.4543   27.1263        6.2      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.29 11:01:35  36.0153   26.8877       11.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.29 10:46:08  39.3352   26.0637       14.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.09.29 10:43:40  37.9432   27.1933       20.2      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.29 10:09:43  39.1327   27.5753        5.3      -.-  1.8  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.09.29 09:34:56  39.0187   42.0317        8.0      -.-  2.2  -.-   ERENTEPE-BULANIK (MUS)                            İlksel
2021.09.29 09:16:06  39.5133   33.1270       15.8      -.-  2.1  -.-   BALA (ANKARA)                                     İlksel
2021.09.29 09:14:46  40.2988   33.2882        9.4      -.-  1.8  -.-   ESMEDERE-KALECIK (ANKARA)                         İlksel
2021.09.29 09:13:12  39.8985   35.9833        4.5      -.-  1.8  -.-   KILICLI-AKDAGMADENI (YOZGAT)                      İlksel
2021.09.29 08:51:50  35.1007   25.2070        7.7      -.-  3.3  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 07:25:44  39.7177   26.0052       17.7      -.-  1.8  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2021.09.29 07:06:33  35.2303   25.2737       11.5      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 07:00:21  37.9143   26.8833       11.7      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.29 06:26:26  36.9318   27.8008       29.0      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.09.29 05:31:02  36.5157   27.1920        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.29 05:19:10  35.0988   25.2023        7.8      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 05:17:37  36.9235   27.9048        5.0      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.09.29 04:29:26  35.2085   25.2540       10.0      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 04:07:10  36.5853   27.4552        5.0      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.29 03:54:05  36.4218   27.0070        3.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.29 03:52:49  35.2985   25.3448        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 03:28:23  35.9802   28.2650        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.29 03:17:02  35.2218   25.1922        3.8      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 03:14:16  35.1010   25.2393        7.7      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 03:10:27  35.1670   25.3273       24.5      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 02:47:50  35.3053   25.2362        4.6      -.-  1.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 02:44:06  38.9702   42.0137        5.0      -.-  2.8  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.09.29 02:13:10  36.5212   27.4505        6.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.29 01:57:16  35.1437   25.2082        7.9      -.-  3.5  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 01:51:03  36.3023   27.4158       21.2      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.29 01:27:22  36.4198   27.1655       15.9      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.29 01:14:22  36.4525   27.2040        8.8      -.-  2.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.29 00:25:16  35.2080   25.2423       12.7      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.09.29 00:17:58  39.3783   23.6947       18.4      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.09.29 00:15:39  34.9708   25.3288        7.9      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

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