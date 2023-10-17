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        Haberler Gündem Güncel DEPREM Mİ OLDU? Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 17 Ekim tablosu

        Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli son depremler tablosu

        Kahramanmaraş ve Malatya'da meydana gelen peş peşe depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 17 Ekim tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 08:11 Güncelleme: 17.10.2023 - 08:11
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        • 1

          Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş ve Malatya'da meydana depremler sonrası Kandilli ve AFAD son depremler listesi anbean takip ediliyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 17 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA DEPREM

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 14:51'de Kahramanmaraş Göksun'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

          Öte yandan 16 Ekim yani dün akşam saat 22.30'da Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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