AFAD ve Kandilli verilerine göre 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ülkemizde Ege bölgesi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin de hafif çaplı depremler meydana geldi. İşte veriler…

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."